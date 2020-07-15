Бывший боец Bellator зарезан в день собственного рождения

Кровавая история произошла в Лондоне.

Бывший боец Bellator Жаро Шеперд был убит после вечеринки, посвященной его собственному 30-летию.

TMZ со ссылкой на Evening Standard сообщает, что британский боец был обнаружен с кровоточащими ножевыми ранениями около 10 часов вечера в субботу, 11 июля. Скорая помощь быстро приехала на место происшествия, но не смогла спасти Шеперда.

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Ранее боец праздновал юбилей на семейном барбекю, куда были приглашены его мать, дети и друзья. На месте нападения уже появился стихийный мемориал.

Скотленд Ярд расценивает произошедшее как убийство, но пока не произвел ни одного ареста. Полиция ищет преступников и свидетелей.

Статистика Шеперда в MMA – шесть побед и два поражения.

(Фото: инстаграм Жаро Шеперда)

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