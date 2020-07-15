«Вернись, и я снова отправлю тебя на пенсию». Ян ответил на оскорбления Сехудо

Петр Ян
Фото: Getty Images
Трешток в твиттере набирает обороты.
Русский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян ответил экс-обладателю титула Генри Сехудо, который назвал его отстоем и уродливой картофелиной.
«У тебя была возможность подраться со мной, но ты выбрал более легкий вариант и сбежал. Теперь ты лаешь с безопасного расстояния, клоун. Вернись, и я снова отправлю тебя на пенсию», – написал 27-летний Ян.
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- Российский боец в поединке за пояс нокаутировал Жозе Алдо – бой досрочно завершился в пятом раунде.
- Сехудо в мае победил Доминика Круса, защитил титул и объявил о завершении карьеры.
«Ты абсолютный отстой и уродливая картофелина». Сехудо оскорбил завоевавшего пояс Яна
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