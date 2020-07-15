Основатель UFC назвал Тактарова первым чемпионом из России

Все встало по своим местам.

Основатель UFC Артом Дэйви пояснил, кого правильнее считать первым чемпионом UFC из России: Хабиба Нурмагомедова или Олега Тактарова.

«Он – первый чемпион UFC из России. На турнире UFC 6 он завоевал чемпионский пояс. Чтобы победить на таком турнире, нужно было одолеть трех разных соперников за один вечер. Я уважаю то, что Хабиб делает сейчас, но он дерется два раза в год. Это намного легче. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником до пресс-конференции за сутки до стартового гонга. Это нереально сейчас», – заявил Дэйви в интервью «СЭ».

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Вопрос, кого правильно считать первым чемпионом UFC из России, был поднят после завоевания чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым в бою c Элом Яквинтой в 2018 году.

На счету Тактарова шесть боев в UFC: четыре победы, поражение и ничья.

Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

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