Смешанные боевые искусства

Спарринг-партнер Конора – о наборе массы: «Ем задницу на завтрак, обед и ужин»

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Диллон Дэнис и Саванна Монтано

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
час назад

Оригинальный способ.

Диллон Дэнис, американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора, раскрыл причину, по которой он прибавил в массе за время карантина.

«Люди спрашивают: почему я прибавил в весе за период карантина? Потому что я ем задницу на завтрак, обед и ужин», – написал Дэнис в инстаграме, прикрепив фото со своей девушкой Саванной Монтано.

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  • На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).
  • Мы уже собирали подборку фотографий девушки Диллона – зацени ее здесь.

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