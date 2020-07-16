Бойцы UFC дерутся на «Бойцовском острове» посреди ночи из-за ТВ-аудитории США

Спортсмены банально не справляются с джетлагом.

Бойцам UFC на «Бойцовском острове» приходится выходить в октагон посреди ночи из-за поклонников в Америке.

Площадка для боев находится на одном из 200 островов Абу-Даби. Уайт сделал такой выбор, потому что карантин в ОАЭ не такой жесткий, как в США и других странах. Прибывающие в страну обязаны пройти тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов анализа, но на этом неудобства не заканчиваются – большинство бойцов летят издалека и какое-то время переносят последствия серьезного джетлага.

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Но адаптация к местному часовому поясу тут же играет против них – из-за разницы в 11 часов с США многие бойцы вынуждены выходить в октагон в промежуток с 4 до 8 утра по местному времени в угоду ТВ-вещателям в Америке. «Итак, они должны были лететь в Абу-Даби, приспособиться к местному времени, а затем быть в боевой готовности к 4 утра. Я дрался в Японии, в Южной Корее, России и Англии, поэтому у меня большой опыт работы за границей, я знаю, что это влечет за собой», – цитирует The Sun участника главного боя недавнего ивента Хорхе Масвидаля.

Хорхе Масвидаль проиграл Камару Усману в бою за пояс в полусреднем весе.

Усман доминировал на протяжении всех пяти раундов и победил единогласным решением судей.

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