Русская девушка-боец из UFC выложила жаркое фото в постели

Александра Албу
Фото: Eurosport
Увидеть Александру Албу нужно обязательно.
Русская девушка-боец смешанных единоборств молдавского происхождения Александра Албу выложила в инстаграм предельно откровенное фото.
Девушка лежит на белоснежной постели, крайне выигрышно показывая идеальные изгибы тела. Пост доступен по ссылке.
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- На профессиональном ринге Албу провела пять боев (из них четыре – в UFC): три победы, два поражения.
- Александра не выступала с октября 2019 года, когда проиграла представительнице Таиланда Ломы Лукбунми.
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