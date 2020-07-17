Смешанные боевые искусства

Русская девушка-боец из UFC выложила жаркое фото в постели

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Александра Албу

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
2 минут назад

Увидеть Александру Албу нужно обязательно.

Русская девушка-боец смешанных единоборств молдавского происхождения Александра Албу выложила в инстаграм предельно откровенное фото.

Девушка лежит на белоснежной постели, крайне выигрышно показывая идеальные изгибы тела. Пост доступен по ссылке.

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  • На профессиональном ринге Албу провела пять боев (из них четыре – в UFC): три победы, два поражения.
  • Александра не выступала с октября 2019 года, когда проиграла представительнице Таиланда Ломы Лукбунми.

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