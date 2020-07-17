Блогер-спиритуалист пришел на кладбище и якобы поговорил с духом отца Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов
Фото: Other Agency
Якобы разговор был о Коноре Макгрегоре и карьере Нурмагомедова-младшего.
Украинский блогер Сергей Соколов, известный тем, что «общается» с покойниками, приехал на кладбище, где похоронен отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.
С помощью устройства под названием Wonder Box, которое якобы помогает блогеру устанавливать связь с умершими людьми, Соколов нашел место, где электромагнитное излучение было сильнее всего, и провел там спиритический сеанс, записав звук. Позже на записи якобы проявился голос Абдулманапа.
Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд
– Абдулманап Нурмагомедов, вы сейчас здесь? Вы мне можете отвечать?
– Я да.
Блогер спросил, держит ли тренер зло на соперника сына Конора Макгрегора и переживает ли за карьеру Хабиба (на оба вопроса ответ был отрицательным).
– Как вы считаете, ваша смерть повлияет на дальнейшую судьбу Хабиба в UFC?
– Сможет Хабиб все.
- Отец и тренер Хабиба умер 3 июля 2020 года.
- Тренер-рекордсмен перенес два инсульта, также у него выявили коронавирус.
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