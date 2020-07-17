Блогер-спиритуалист пришел на кладбище и якобы поговорил с духом отца Хабиба

Якобы разговор был о Коноре Макгрегоре и карьере Нурмагомедова-младшего.

Украинский блогер Сергей Соколов, известный тем, что «общается» с покойниками, приехал на кладбище, где похоронен отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап.

С помощью устройства под названием Wonder Box, которое якобы помогает блогеру устанавливать связь с умершими людьми, Соколов нашел место, где электромагнитное излучение было сильнее всего, и провел там спиритический сеанс, записав звук. Позже на записи якобы проявился голос Абдулманапа.

Нурмагомедов – Макгрегор Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд 13/07/2020 В 13:46

– Абдулманап Нурмагомедов, вы сейчас здесь? Вы мне можете отвечать?

– Я да.

Блогер спросил, держит ли тренер зло на соперника сына Конора Макгрегора и переживает ли за карьеру Хабиба (на оба вопроса ответ был отрицательным).

– Как вы считаете, ваша смерть повлияет на дальнейшую судьбу Хабиба в UFC?

– Сможет Хабиб все.

Отец и тренер Хабиба умер 3 июля 2020 года.

Тренер-рекордсмен перенес два инсульта, также у него выявили коронавирус.

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