Роман Богатов проиграл дважды.

Экс-чемпион М-1 Роман Богатов, неудачно дебютировавший на прошлой неделе в UFC боем против Леонардо Сантоса, покинул промоушен из-за татуировки секунданта Алексея Кисера.

Внимание к татуировке, изображающей черное солнце, привлек журналист Чисанга Малата. «Тренер Романа Богатова с неонацистской татуировкой», – написал Чисанга, опубликовав соответствующий скрин с видео.

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Кисер, также являющийся профессиональным бойцом, был снят с турнира UFC Fight Night 172, в рамках которого принял бой на коротком уведомлении, а Богатов уволен из UFC.

Представители UFC не прокомментировали информацию. Кисер подтвердил российским журналистам, что его контракт с UFC был аннулирован.

Бой Богатова и Сантоса продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу бразильцу.

По ходу боя с российского спортсмена было снято два балла за запрещенные удары в пах и голову.

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