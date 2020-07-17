Роман Богатов
Фото: Eurosport
Роман Богатов проиграл дважды.
Экс-чемпион М-1 Роман Богатов, неудачно дебютировавший на прошлой неделе в UFC боем против Леонардо Сантоса, покинул промоушен из-за татуировки секунданта Алексея Кисера.
Внимание к татуировке, изображающей черное солнце, привлек журналист Чисанга Малата. «Тренер Романа Богатова с неонацистской татуировкой», – написал Чисанга, опубликовав соответствующий скрин с видео.
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Кисер, также являющийся профессиональным бойцом, был снят с турнира UFC Fight Night 172, в рамках которого принял бой на коротком уведомлении, а Богатов уволен из UFC.
Представители UFC не прокомментировали информацию. Кисер подтвердил российским журналистам, что его контракт с UFC был аннулирован.
- Бой Богатова и Сантоса продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу бразильцу.
- По ходу боя с российского спортсмена было снято два балла за запрещенные удары в пах и голову.
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