Тренер Яна рассказал, что Петр вышел на бой против Алдо после перелома

Спортсмен проявил невероятную стойкость и отвагу.

Тренер Петра Яна Джон Хатчинсон рассказал, что на титульный поединок против Жозе Алдо российский чемпион UFC вышел спустя две с половиной недели после перелома, полученного на тренировке.

«Алдо, если помните, один раз попал ему по больной ноге. Тот факт, что Петр это вынес, делает его настоящей легендой спорта. Вечером перед боем мы делали тесты, и врачи сказали, что выходить на бой опасно. А представьте, каково Петру выходить на поединок, зная, что у него есть слабое место. От этого очень сложно абстрагироваться. Еще и бой проходил рано утром, Петр спал всего два часа перед ним. Но он справился. И мы еще не увидели лучших боев Петра Яна, они впереди», – цитирует Хатчинсона «СЭ».

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Ян победил Алдо нокаутом в пятом раунде.

Петр стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Теперь у России есть три чемпиона в главном бойцовском промоушне (помимо Яна, это Хабиб и Тактаров).

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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