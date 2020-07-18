Ян получил в подарок элитный внедорожник за 6,5 млн рублей

Приятный бонус к чемпионскому поясу.

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян получил подарок от главы «Русской Медной Компании» Игоря Алтушкина элитный внедорожник Mercedes GLE 450.

«Я знал, что меня ждет какой-то сюрприз. Очень приятно – это огромнейший подарок. Очень приятно внимание даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые еще только на старте – у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Мне нравятся машины, для каждого мужчины и парня это интересно», – отметил Ян. Презент действительно неплохой – цена на внедорожник колеблется в районе 6,5 млн рублей. Для сравнения, гонорар бойца за победу в титульном поединке составил 230 тыс долларов – примерно 16,6 млн рублей.

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12 июля Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над экс-чемпионом промоушна в полулегком весе Жозе Алду и завоевал титул.

Ян заявил, что проведет следующий бой осенью 2020 года.

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