Менеджер Нурмагомедова рассказал, завершит ли Хабиб карьеру

Али Абдель-Азиз призвал не доверять российским источникам.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на вопрос о будущем чемпиона UFC.

После смерти отца бойца Абдулманапа ходили слухи о том, что россиянин завершит карьеру, но это оказалось лишь домыслами. «Хабиб не уходит на пенсию. У Хабиба есть определенные цели, у него есть кое-что, чего можно достичь. Уверен, в свое время Дэйна сообщит, когда Хабиб будет драться. У нас впереди блокбастер – Хабиб против Джастина Гэтжи. Два лучших легковеса мира на данный момент. Мы видели, что Джастин сделал с последним оппонентом. Он уничтожил Тони Фергюсона, он заставил его выглядеть абсолютным новичком.

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Новости о завершении карьеры были ложными. Из России приходит много слухов, как говорит Дональд Трамп – фэйк ньюз. Если вы слышите это не от меня, Хабиба или Дэйны – это ложь. Вернется ли Нурмагомедов в сентябре? Это работа Дэйны Уайта, он промоутер – не хочу говорить от его имени, но вы увидите Хабиба до конца года. Дэйна должен сообщать новости, но все в порядке, вы наверняка увидите бой Хабиба и Джастина до конца года», – рассказал менеджер TMZ.

Отец и тренер Хабиба умер 3 июля 2020 года.

Тренер-рекордсмен перенес два инсульта, также у него выявили коронавирус.

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