Емельяненко объяснил, почему Исмаилов обречен на поражение

Александр дразнит оппонента в лучших традициях самого себя.

Александр Емельяненко объяснил подписчикам в инстаграме, почему у Магомеда Исмаилова нет шансов в предстоящем поединке.

«Почему Магомед Исмаилов мне проиграет? Он открыто об этом заявляет, что он выходит не драться и побеждать, а чтобы сделать шоу. Он выходит показать красивый бой, но выходит на ринг не за победой. Плюс он говорит открыто, что это не его весовая категория и он выходит попытать счастья. Получится – не получится. Поэтому он горит. Он обречен заранее, до боя, на поражение. Маленький с большой башкой. Будешь бить – не промахнешься», – сказал Александр.

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Турнир АСА 107 пройдет 24 июля.

Главным событием вечера станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

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