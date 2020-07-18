Емельяненко объяснил, почему Исмаилов обречен на поражение

Александр Емельяненко
Фото: Instagram
Александр дразнит оппонента в лучших традициях самого себя.
Александр Емельяненко объяснил подписчикам в инстаграме, почему у Магомеда Исмаилова нет шансов в предстоящем поединке.
«Почему Магомед Исмаилов мне проиграет? Он открыто об этом заявляет, что он выходит не драться и побеждать, а чтобы сделать шоу. Он выходит показать красивый бой, но выходит на ринг не за победой. Плюс он говорит открыто, что это не его весовая категория и он выходит попытать счастья. Получится – не получится. Поэтому он горит. Он обречен заранее, до боя, на поражение. Маленький с большой башкой. Будешь бить – не промахнешься», – сказал Александр.
«Опять народ травишь! Не пейте это». Емельяненко раскритиковали за рекламу энергетика
- Турнир АСА 107 пройдет 24 июля.
- Главным событием вечера станет поединок Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
«Такой он был, пуп земли». Александр Емельяненко – откровенно об отношениях с Федором
Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке