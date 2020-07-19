Фигерейдо стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе – у Бенавидеса от удушающего глаза вылезли из орбит

Дейвисон Фигерейдо – Джозеф Бенавидес
Фото: Twitter
Бразилец второй раз за год уделал Джозефа.
Боец смешанного стиля Дейвисон Фигерейдо стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Он завоевал пояс в титульном поединке на ивенте UFC on ESPN+ 30 против Джозефа Бенавидеса.
Бразилец на первой минуте первого раунда попал хуком справа в голову сопернику, опрокинул его на канвас и нанес несколько мощных ударов по голове. Бенавидес с трудом вырвался и поднялся, но Дейвисон продолжил доминирование.
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На пятой минуте он поймал противника на удушающий у сетки, обхватил шею мощным захватом. Джозеф от напряжения и нехватки воздуха сильно выпучил глаза, арбитр остановил поединок за 12 секунд до гудка и присудил победу техническим сабмишном.
- Фигерейдо и Бенавидес встречались в феврале 2020 года. Тогда на ивенте в Норфолке бразилец также победил техническим нокаутом во втором раунде. Ему достался титул временного чемпиона в наилегчайшей категории, поскольку Дейвисон провалил взвешивание.
- За неделю до боя Фигерейдо сдал положительный тест на коронавирус, но спустя сутки второй анализ показал, что первый был ложно-положительным, и файтер отправился в Абу-Даби. В ОАЭ перед турниром все тесты нового чемпиона UFC показывали отрицательный результат.
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