Мощный вечер в UFC: Ибрагимов пропустил от грузина коленом в челюсть, Царукян дожал Рамоса

Бонус за лучшее выступление вечера получил легковес из Киргизии.

В ночь с 18 на 19 июля на «Бойцовском острове» прошел ивент UFC on ESPN+ 30.

В андеркарде боец смешанного стиля Арман Царукян победил бразильца Дави Рамоса. Легковес из России провел все три раунда и выиграл единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 29-28. Для Царукяна эта победа стала второй в трех поединках. 33-летний Рамос провел последний бой по действующему контракту с промоушном и, вероятно, закончит карьеру в UFC со статистикой 4-3.

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В полутяжелом весе файтер из России Хадис Ибрагимов уступил Роману Долидзе техническим нокаутом. Ибрагимов на финальной минуте первого раунда пропустил от грузина удар коленом, рухнул на канвас и получил еще несколько панчей в голову. Арбитр досрочно остановил поединок и присудил победу Долидзе.

В стартовом событии основного карда русский боец смешанного стиля Аскар Аскаров в наилегчайшем весе победил бразильца Алешандре Пантожу. Соперники провели в октагоне все три раунда, судейский столик единогласно отдал победу Аскарову – 29-28, 29-28, 29-28.

Выступлением вечера организаторы промоушна назвали бой в легковесном дивизионе между Рафаэлем Фазиевым и англичанином Марком Диакиезе. Файтер из Киргизии доминировал в первом раунде и уверенно провел остальные отрезки, поэтому рефери в октагоне после единогласного решения судей поднял его руку – 30-27, 29-28, 29-28. За самый зрелищный бой турнира Фазиев также получил бонус от UFC в размере 50 тысяч долларов.

Также в основном карде средневес Джек Херманссон в первом раунде вырубил сабмишном Келвина Гастелума, а Ариана Липски в женском наилегковесном дивизионе за 88 секунд выиграла у Луаны Каролины.

В главном поединке UFC on ESPN+ 30 Дейвисон Фигерейдо победил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

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