Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб предлагал Гэтжи подраться с Конором, но Джастин отказался»

А еще назвал условие, по которому Орел даст реванш Макгрегору.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал возможность боя Джастина Гэтжи с Конором Макгрегором перед поединком Хайлайта за титул.

«Хабиб рассказывал мне, что предлагал Гэтжи подраться с Конором, но Джастин сказал: «Нет».

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Слушайте, мы диктуем правила. Макгрегор сейчас может выйти в октагон только как запасной боец. Он может побеждать, может зарабатывать какие-то деньги. Он сейчас даже не номер три, он где-то четвертый-пятый. Пускай рубится с [Хорхе] Масвидалем, нам неинтересно драться с Конором.

Ему сейчас нужны победы и хорошие соперники, а я уже говорил, что единственный способ получить реванш с Нурмагомедовым – это встретиться в клетке с Исламом Махачевым. Тогда Хабиб согласится», – заявил Абдель-Азиз в интервью TMZ Sports.

Защита пояса Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи ожидается на ивенте UFC 253 19 сентября.

В октябре 2018-го Орел победил Конора Макгрегора в Лас-Вегасе на турнире UFC 229. После сабмишна Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и напал на спарринг-партнера Ноториуса Диллона Дэвиса. Это привело к вражде между дагестанцем и ирландцем.

Менеджер Нурмагомедова рассказал, завершит ли Хабиб карьеру

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