Хабиб не вернется в сентябре – на эту дату поставили другой поединок. Для боя с Гэтжи осталось 2 дня

Дэйна Уайт, Хабиб Нурмагомедов, UFC
Фото: Getty Images
Дэйна Уайт ждет звонка из Дагестана.
Что-то непонятное творится с датой следующего чемпионского поединка Хабиба Нурмагомедова.
В UFC практически все смирились, что Орел будет защищать титул 19 сентября на ивенте UFC 253. Эту информацию еще в июне вбрасывали источники бразильского Globo Esporte, а чуть позднее подтверждал и менеджер дагестанского спортсмена Али Абдель-Азиз.
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Косвенным доказательством служило и то, что на этом турнире будет драться друг Нурмагомедова Зубайра Тухугов (соперником станет канадец Хаким Доуду). Это он ударил сзади Конора Макгрегора на UFC 229 и получил дисквалификацию вместе с Хабибом, а также выступал на ивенте UFC 242, главным боем которого была встреча Орла с Дастином Порье.
Но внезапно после UFC on ESPN+ 30 промоушн объявил, что хэдлайнерами вечера 19 сентября станут вовсе не Джастин Гэтжи с Нурмагомедовым. На эту дату организация поставила бой чемпиона в среднем весе Исраэля Адесаньи с непобежденным бразильцем Паулу Костой. Это пока не подтвердили официально, но информация просочилась к авторитетным журналистам – об этой вывеске пишут как о свершившемся факте MMA Junkle и инсайдер ESPN Ариэль Хелвани.
Ничего не отрицал и президент Дэйна Уайт. На пресс-конференции на «Бойцовском острове» главный промоутер сразу получил вопрос, на какую дату переезжает защита титула Нурмагомедова или оба больших поединка пройдут на одном турнире.
«Вы спросили, будто я думаю, что вы будете спрашивать, нужно ли оставить Хабиба одного в такой ситуации. Или вам интересно, когда он снова будет драться? – рассмеялся Уайт на реплику репортера. – Но скажу лишь, что не собираюсь в это вмешиваться. Как только он позвонит мне, то вернется в октагон».
– Как долго вы позволите Нурмагомедову просидеть без защиты временного титула с Гэтжи? Или вы будете ждать их очный поединок вне зависимости от того, когда он произойдет? – еще один вопрос Дэйне.
– У этого решения нет ограничения по времени. У Хабиба только что умер отец – вы все понимаете, что это значит. Когда он будет готов, то наберет мой номер телефона, – ответил босс промоушна.
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Фото: Getty Images
Если Орел не выйдет в клетку в сентябре, у UFC запланированы еще два номерных ивента – UFC 254 10 октября и UFC 255 24 октября. Вероятно, один из этих дней и станет новой датой поединка Нурмагомедова с Гэтжи. Если, конечно, Хабиб отойдет от потери отца и вернется в спорт до конца 2020 года.
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