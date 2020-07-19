Грузинский боец UFC извинился перед файтером из России за неприличное празднование нокаута

Роман Долидзе (Грузия), Хадис Ибрагимов (Россия), UFC on ESPN+ 30
Фото: Getty Images
Роман Долидзе перестарался с эмоциями после рокового удара коленом.
Грузинский боец смешанного стиля Роман Долидзе прокомментировал собственное поведение после победы над полутяжеловесом из России Хадисом Ибрагимовым.
В конце первого раунда он вырубил соперника коленом и победил техническим нокаутом. После досрочного окончания боя Долидзе экспрессивно отпраздновал успех прямо перед поверженным Ибрагимовым.
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«Это было немножечко неправильно. Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи мне помогают в октагоне. В октагоне я совсем другой человек, чем в жизни.
Мы [до взвешивания] встретились, пообщались. А тут подошел – борзо смотрит на меня. Я думаю: что случилось? Для меня это необычная ситуация.
Я извинился, потому что это было немножко неправильно. С Хадисом тоже пересекся, подошел к нему, пообщались. Но он сказал, что не помнит [эпизода с жестом]», – объяснил 32-летний грузин в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Победа Долидзе на ивенте UFC on ESPN+ 30 стала для него седьмой подряд и четвертой досрочной в промоушне Дэйны Уайта.
- Бывший чемпион M-1 Global Хадис Ибрагимов проиграл в UFC третий бой подряд.
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