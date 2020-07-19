Дэйна Уайт: «UFC не отчислял русского бойца из-за неонацистского тату секунданта»

Но сначала босс долго вспоминал, о ком вообще его спрашивают.

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал информацию русских медиа, что боец Роман Богатов уволен из организации из-за неонацистской татуировки одного из секундантов.

– В России писали о том, что промоушн отчислил Романа Богатова. Вы подтверждаете эти сведения?

Смешанные боевые искусства Грузинский боец UFC извинился перед файтером из России за неприличное празднование нокаута ЧАС НАЗАД

– Кого отчислил UFC?

– Романа Богатова. Он дрался, например, на UFC 251.

Уайт непонимающе смотрел на репортера и перевел взгляд на помощников. «О ком он говорит?» – поинтересовался у ассистентки Дэйна.

Он около 10 секунд слушал ее ответ, затем повернулся к журналисту и сказал: «Нет, видимо, это неправда». Запись выступления Уайта осталась на YouTube-канале сайта MMA Junkie и начинается на видео с отметки 11:32.

Богатов проиграл Леонардо Сантосу на UFC 251 единогласным решением судей. В третьем раунде поединка с русского файтера также сняли два балла за нелегальные удары.

Секундант Алексей Кисер, у которого также был бойцовский контракт с промоушном Уайта, подтвердил русским медиа, что его выгнали из организации и сняли с поединка на UFC on ESPN+ 30.

Русского бойца выгнали из UFC из-за неонацистской татуировки секунданта

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

Смешанные боевые искусства Мощный вечер в UFC: Ибрагимов пропустил от грузина коленом в челюсть, Царукян дожал Рамоса 7 ЧАСОВ НАЗАД