Президент UFC назвал время и место чемпионского боя Хабиба с Гэтжи

Ничего не планируйте на октябрь.

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах на следующие турниры промоушна, которые пройдут до конца 2020 года.

«Следующим в октябре будет драться Хабиб [Нурмагомедов]. Мы разговаривали о поединке Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, этот бой состоится. Возможно, в октагоне встретятся Чжан Вейли и Роуз Намаюнас. Все значимые и большие поединки, в которых будут участвовать чемпион против претендента №1, похоже, пройдут на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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Нурмагомедов идет без поражений и уже достиг всего, у него куча денег. Но это всегда остается фактором в этом деле. Посмотрите, чего достиг Конор Макгрегор, какая он суперзвезда. Такие парни заканчивают карьеру, это происходит постоянно, и я никогда об этом не переживаю. Это просто часть бизнеса.

Никогда не будет такого же, как Хабиб, так же, как не будет второго Конора. Но появятся другие звезды, и это станет веселой частью этого путешествия. Что дальше, кто дальше, куда мы движемся дальше? Кто бы мог подумать, что такая суперзвезда родится именно в Ирландии? Кто мог представить, что у нас будет непобежденный чемпион-мусульманин?

И список можно продолжать до бесконечности. Когда канадец Джордж Сен-Пьер правил планетой, и мы зашли в Канаду, это было невероятно весело. Это часть пути в этом бизнесе и то, что делает его таким увлекательным», – заявил Уайт в интервью The National.

Бой Хабиба изначально планировался на 19 сентября на ивенте UFC 253, но 19 июля инсайдеры сообщили, что на этом номерном турнире в разработке находится поединок чемпиона промоушна в среднем весе Исраэля Адесаньи против Пауло Косты.

В октябре организация проведет два номерных ивента – UFC 254 10-го числа и UFC 255 24-го числа.

Хабиб не вернется в сентябре – на эту дату поставили другой поединок. Для боя с Гэтжи осталось 2 дня

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