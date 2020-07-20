Чеченский боец UFC Хабиг проведет 2 поединка за 10 дней. В случае победы он установит рекорд

Причем спортсмен подерется в двух разных весовых категориях.

Шведский боец смешанного стиля Хамзат Чимаев вновь выйдет в октагон спустя всего 10 дней после предыдущей победы.

Файтер чеченского происхождения по прозвищу Хабиг встретится с американцем Райсом Макки на ивенте UFC on ESPN 14 в ночь в 25 на 26 июля. Ранее он победил удушением валлийца Джона Филлипса во втором раунде турнира UFC on ESPN 13 в ночь с 15 на 16 июля.

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Причем Чимаев проведет поединки в двух разных категориях – с Филлипсом шведский чеченец дрался в среднем весе (до 84 килограммов), а с Макки заявлен как полусредневес (до 77 кг).

Если Хамзат победит Райса на UFC on ESPN 14, то установит рекорд промоушна. По данным MMA Junkie, никто прежде не выигрывал два поединка подряд за 10 дней. Действующее достижение принадлежит легковесу из США Чесу Келли, который в августе-сентябре 2014 года одержал две победы за 13 дней.

Бой с Джоном Филиппсом станет для Чимаева вторым в UFC и восьмым в профессиональном октагоне. Швед пока не потерпел ни одного поражения в клетке.

Главной встречей турнира UFC on ESPN 14 станет поединок экс-чемпиона в средневесовом дивизионе Роберта Уиттакера и пятого номера рейтинга Даррена Тила.

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