Конор снял видео с пляжа, на котором он курит. И, кажется, это не табак

Конор Макгрегор
Фото: Eurosport
Макгрегор, похоже, и не собирается обратно в октагон.
Боец смешанного стиля и экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор выложил видео с отдыха.
32-летний ирландец лежит на шезлонге на пляже и держит в зубах что-то очень похожее на папиросу с марихуаной. К нему подбежал охранник и подал зажигалку. Макгрегор поджег самокрутку и самозабвенно ее раскурил.
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Затем ирландец перевел объектив камеры чуть правее и показал, что на столике у лежака стоят два бокала с коктейлем – один из них уже пуст. На фоне играет трек Mo Money Mo Problems хип-хоп-исполнителей The Notorious B.I.G., Mase и Puff Daddy.
- 7 июня 2020 года Макгрегор в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Пока он не объявлял о возвращении в смешанные единоборства.
- С 2018 года экс-чемпион UFC занимается выпуском ирландского виски под маркой Proper Twelve. В 2019-м он расширил присутствие линейки с США и Ирландии до семи стран – Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Канады и России.
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