«Жду предложения подраться с бумажным чемпионом Яном». Стерлинг уколол русского бойца

Петр Ян
Фото: Getty Images
Ждем ответного панча.
Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг высказался о перспективе боя с россиянином Петром Яном.
«Я жду предложения подраться с бумажным чемпионом Яном. Он не победил ни одного бойца из топ-5, и теперь он чемпион. Хорошо устроился. Думаю, быстрый подъем обернется быстрым падением», – метнул шпильку Стерлинг в твиттере.
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- В начале июля Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом промоушна в легчайшем весе.
- У Стерлинга 19 побед и 3 поражения в ММА одержал.
- На счету Яна 15 побед и 1 поражение.
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