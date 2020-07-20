Смешанные боевые искусства

«Жду предложения подраться с бумажным чемпионом Яном». Стерлинг уколол русского бойца

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Ждем ответного панча.

Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг высказался о перспективе боя с россиянином Петром Яном.

«Я жду предложения подраться с бумажным чемпионом Яном. Он не победил ни одного бойца из топ-5, и теперь он чемпион. Хорошо устроился. Думаю, быстрый подъем обернется быстрым падением», – метнул шпильку Стерлинг в твиттере.

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  • В начале июля Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом промоушна в легчайшем весе.
  • У Стерлинга 19 побед и 3 поражения в ММА одержал.
  • На счету Яна 15 побед и 1 поражение.

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