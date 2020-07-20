Репортер извинился перед русским бойцом UFC, которого оскорбил из-за неонацистского тату секунданта

Спутал коловрат с зонненрадом.

Репортер британских таблоидов Daily Express и Daily Star Чисанга Малата извинился перед русскими бойцами UFC Романом Богатовым и Алексеем Кисером.

«На прошлой неделе во время трансляции я принял татуировку тренера Романа Богатова Алексея Кисера за зонненрад (так называемую солнечную свастику или «Черное солнце» – Eurosport). После глубокого погружения в изучение славянских символов я выяснил, что это не тот знак. Это коловрат, хотя они на первый взгляд похожи, их легко спутать, но все же это не зонненрад.

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По этой причине я отказываюсь от обвинений в неонацизме и приношу обоим мужчинам извинения. Называть кого-то расистом или причислять людей в подобной идеологии, когда они ее вовсе не придерживаются, – плохо. Из-за этого их карьеры бойцов могли пострадать или вовсе завершиться, чего я не желаю ни одному из них.

Еще раз прошу прощения у Алексея, Романа и всего их окружения», – написал Малата в твиттере.

12 июля Чисанга разглядел на локте Кисера, выступавшего секундантом на поединке Богатова на ивенте UFC 251, татуировку с оккультным символом. Журналист принял его за неонацистский знак.

Некоторые русские медиа без ссылок на источники написали об увольнении Богатова и Кисера из UFC. Алексей в дальнейшем подтвердил расторжение контракта с промоушном.

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