Американский боец О'Мэлли: «У Яна синдром коротышки. Он думает обо мне»

Шон О'Мэлли
Фото: Instagram
Классический трешток в исполнении бойца с цветастой внешностью.
Американский боец MMA Шон О'Мэлли поделился мнением о лучшем легковесе UFC россиянине Петре Яне.
«Эти парни (другие бойцы легкого дивизиона – Eurosport.ru) могут говорить что угодно или делать что угодно – ничего личного. Я расцениваю это, и посты в социальных сетях в том числе, как бизнес. У людей невысокого роста – вроде Петра, Коди Гарбрандта, Генри Сехудо – есть синдром коротышки.
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Они из-за этого злятся, это уже личное. Я точно у Яна в голове. Он думает обо мне. Думаю, он мечтает о бое со мной, просыпается и просит кого-то, чтобы ему помогли написать твит», – цитирует О'Мэлли MMA Fighting.
- Ранее Ян победил легендарного бразильца Жозе Алдо и завоевал чемпионский пояс.
- Следующий соперника россиянина пока не определен.
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