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Американский боец О'Мэлли: «У Яна синдром коротышки. Он думает обо мне»

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Шон О'Мэлли

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
25 минут назад

Классический трешток в исполнении бойца с цветастой внешностью.

Американский боец MMA Шон О'Мэлли поделился мнением о лучшем легковесе UFC россиянине Петре Яне.

«Эти парни (другие бойцы легкого дивизиона – Eurosport.ru) могут говорить что угодно или делать что угодно – ничего личного. Я расцениваю это, и посты в социальных сетях в том числе, как бизнес. У людей невысокого роста – вроде Петра, Коди Гарбрандта, Генри Сехудо – есть синдром коротышки.

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Они из-за этого злятся, это уже личное. Я точно у Яна в голове. Он думает обо мне. Думаю, он мечтает о бое со мной, просыпается и просит кого-то, чтобы ему помогли написать твит», – цитирует О'Мэлли MMA Fighting.

  • Ранее Ян победил легендарного бразильца Жозе Алдо и завоевал чемпионский пояс.
  • Следующий соперника россиянина пока не определен.

Тренер Яна рассказал, что Петр вышел на бой против Алдо после перелома

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