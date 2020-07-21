Американский боец О'Мэлли: «У Яна синдром коротышки. Он думает обо мне»

Классический трешток в исполнении бойца с цветастой внешностью.

Американский боец MMA Шон О'Мэлли поделился мнением о лучшем легковесе UFC россиянине Петре Яне.

«Эти парни (другие бойцы легкого дивизиона – Eurosport.ru) могут говорить что угодно или делать что угодно – ничего личного. Я расцениваю это, и посты в социальных сетях в том числе, как бизнес. У людей невысокого роста – вроде Петра, Коди Гарбрандта, Генри Сехудо – есть синдром коротышки.

Смешанные боевые искусства Ян получил в подарок элитный внедорожник за 6,5 млн рублей 18/07/2020 В 12:19

Они из-за этого злятся, это уже личное. Я точно у Яна в голове. Он думает обо мне. Думаю, он мечтает о бое со мной, просыпается и просит кого-то, чтобы ему помогли написать твит», – цитирует О'Мэлли MMA Fighting.

Ранее Ян победил легендарного бразильца Жозе Алдо и завоевал чемпионский пояс.

Следующий соперника россиянина пока не определен.

Тренер Яна рассказал, что Петр вышел на бой против Алдо после перелома

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства Кадыров – про Яна: «Уверен, его ждет очень яркое будущее в ММА» 13/07/2020 В 18:04