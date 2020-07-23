Хабиб отметился в инстаграме впервые после смерти отца. Его пост – об Абдулманапе

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
Фото: Getty Images
Нурмагомедов цитирует Коран в память о самом важном человеке.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметился в инстаграме впервые после смерти отца, Абдулманапа Нурмагомедова.
31-летний боец процитировал суру из Корана о родителях и добавил:
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«Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха».
- Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в 57-летнем возрасте.
- Он перенес коронавирус, но причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.
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