Хабиб отметился в инстаграме впервые после смерти отца. Его пост – об Абдулманапе

Нурмагомедов цитирует Коран в память о самом важном человеке.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметился в инстаграме впервые после смерти отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

31-летний боец процитировал суру из Корана о родителях и добавил:

Нурмагомедов – Макгрегор Видео с боя Хабиба и Конора, которое еще не публиковалось. Фокус – на эмоциях команд 13/07/2020 В 13:46

«Тебя будет не хватать, Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха».

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в 57-летнем возрасте.

Он перенес коронавирус, но причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

«У Хабиба больше нет желания драться. Внутренний огонь погас». Разоблачаем главный фейк недели

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства Шлеменко прокомментировал соперничество Хабиба и Яна 13/07/2020 В 12:51