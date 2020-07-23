«Чего ты смеешься?» Емельяненко и Исмаилов душевно провели дуэль взглядов

Выглядит так, будто бойцы встретились на тренировке случайно, но щелканье затворов фотоаппаратов говорит об обратном.

Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели дуэль взглядов перед очным боем.

«Встретились на тренировке и решили устроить дуэль взглядов! Уже в эту пятницу они сойдутся в клетке в главном событии вечера на ACA 107», – говорится в описании видео. У Исмаилова сперва не получалось сохранять серьезный вид, и Емельяненко подколол его: «Ну чего ты смеешься?»

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Бойцы сразятся 24 июля в Сочи. Поединок был перенесен из Москвы.

Статистика Емельяненко – 28 побед, 7 поражений и одна ничья, у Исмаилова 15 побед, 2 поражения и одна ничья.

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