Смешанные боевые искусства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 килограмма

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Александр Емельяненко на взвешивании

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Станет ли разница критической во время поединка – узнаем совсем скоро.

Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.

Емельяненко показал результат в 117,1 килограмма, Исмаилов – в 94,6 килограмма. Таким образом, разница в весе между соперниками составила 22,5 кило.

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  • Бойцы сразятся 24 июля в Сочи. Поединок был перенесен из Москвы.
  • Статистика Емельяненко – 28 побед, 7 поражений и одна ничья, у Исмаилова 15 побед, 2 поражения и одна ничья.
  • Александр традиционно выступал в тяжелой весовой категории, Магомед – в средней.

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