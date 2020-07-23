Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 килограмма

Александр Емельяненко на взвешивании
Фото: Getty Images
Станет ли разница критической во время поединка – узнаем совсем скоро.
Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.
Емельяненко показал результат в 117,1 килограмма, Исмаилов – в 94,6 килограмма. Таким образом, разница в весе между соперниками составила 22,5 кило.
Смешанные боевые искусства
«Опять народ травишь! Не пейте это». Емельяненко раскритиковали за рекламу энергетика
13/07/2020 В 21:51
- Бойцы сразятся 24 июля в Сочи. Поединок был перенесен из Москвы.
- Статистика Емельяненко – 28 побед, 7 поражений и одна ничья, у Исмаилова 15 побед, 2 поражения и одна ничья.
- Александр традиционно выступал в тяжелой весовой категории, Магомед – в средней.
«Чего ты смеешься?» Емельяненко и Исмаилов душевно провели дуэль взглядов
Смешанные боевые искусства
Емельяненко-младший: «В UFC нет супербойцов, это просто распиаренный турнир»
13/07/2020 В 18:55
Смешанные боевые искусства
«Такой он был, пуп земли». Александр Емельяненко – откровенно об отношениях с Федором
10/07/2020 В 19:00
По теме