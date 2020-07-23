Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 килограмма

Станет ли разница критической во время поединка – узнаем совсем скоро.

Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.

Емельяненко показал результат в 117,1 килограмма, Исмаилов – в 94,6 килограмма. Таким образом, разница в весе между соперниками составила 22,5 кило.

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Бойцы сразятся 24 июля в Сочи. Поединок был перенесен из Москвы.

Статистика Емельяненко – 28 побед, 7 поражений и одна ничья, у Исмаилова 15 побед, 2 поражения и одна ничья.

Александр традиционно выступал в тяжелой весовой категории, Магомед – в средней.

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