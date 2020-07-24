«Шутки в сторону!» Состоялась официальная дуэль взглядов Емельяненко и Исмаилова

Дуэль взглядов Емельяненко и Исмаилова
Фото: Getty Images
Без забавностей все равно не обошлось.
Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели официальную дуэль взглядов перед очным поединком на турнире ACA 107.
«Завтра вечером все закончится!» – подписал видео Исмаилов и добавил хэштег #шуткивсторону. Правда, церемония все равно не обошлась без забавной ситуации – Емельяненко уже смотрел на фотографов, а Исмаилов продолжал пожирать взглядом соперника. Александр с улыбкой показал ему, где находятся камеры.
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«Чего ты смеешься?» Емельяненко и Исмаилов душевно провели дуэль взглядов
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- Бойцы сразятся 24 июля в Сочи. Поединок был перенесен из Москвы.
- Статистика Емельяненко – 28 побед, 7 поражений и одна ничья, у Исмаилова 15 побед, 2 поражения и одна ничья.
- Днем ранее между бойцами состоялась неофициальная дуэль взглядов.
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