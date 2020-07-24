Смешанные боевые искусства

«Шутки в сторону!» Состоялась официальная дуэль взглядов Емельяненко и Исмаилова

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Дуэль взглядов Емельяненко и Исмаилова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

Без забавностей все равно не обошлось.

Бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов провели официальную дуэль взглядов перед очным поединком на турнире ACA 107.

«Завтра вечером все закончится!» – подписал видео Исмаилов и добавил хэштег #шуткивсторону. Правда, церемония все равно не обошлась без забавной ситуации – Емельяненко уже смотрел на фотографов, а Исмаилов продолжал пожирать взглядом соперника. Александр с улыбкой показал ему, где находятся камеры.

Смешанные боевые искусства

«Чего ты смеешься?» Емельяненко и Исмаилов душевно провели дуэль взглядов

ВЧЕРА В 08:07
  • Бойцы сразятся 24 июля в Сочи. Поединок был перенесен из Москвы.
  • Статистика Емельяненко – 28 побед, 7 поражений и одна ничья, у Исмаилова 15 побед, 2 поражения и одна ничья.
  • Днем ранее между бойцами состоялась неофициальная дуэль взглядов.

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 килограмма

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