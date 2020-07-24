Экс-боец UFC ничего не ждет от поединка.

Бывший представитель MMA Олег Тактаров высказался о предстоящем бое между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

«Ничего не жду от боя, когда научатся себя вести и вежливо говорить, тогда можно будет что-то комментировать. Хотя, если мозгов нет, то потом не появится», – цитирует Олега Sport24.

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Бой Емельяненко – Исмаилов пройдет 24 июля на турнире АСА 107.

Начало турнира в 18:00 по Москве, но главный бой состоится не ранее 22:00.

Во время взвешивания Александр перевесил соперника на 22,5 кг.

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