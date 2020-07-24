Олег Тактаров
Фото: Instagram
Экс-боец UFC ничего не ждет от поединка.
Бывший представитель MMA Олег Тактаров высказался о предстоящем бое между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
«Ничего не жду от боя, когда научатся себя вести и вежливо говорить, тогда можно будет что-то комментировать. Хотя, если мозгов нет, то потом не появится», – цитирует Олега Sport24.
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- Бой Емельяненко – Исмаилов пройдет 24 июля на турнире АСА 107.
- Начало турнира в 18:00 по Москве, но главный бой состоится не ранее 22:00.
- Во время взвешивания Александр перевесил соперника на 22,5 кг.
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