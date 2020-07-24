В октагон Михаил не спешит – готов драться только на ринге.

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил о желании провести второй боксерский поединок с представителем MMA Александром Емельяненко.

«У меня с Емельяненко свои счеты! Я реабилитирую плечо, оно намного лучше сейчас! Хочу ли я реванш? Конечно! По боксу, не надо ММА. Когда? Я думаю, торопиться не надо. Такие бои не должны превращаться в поток, который будет скучным. Людям нужны сериалы, пускай этот бой станет сериалом. Желаю Саше скорейшего восстановления. Надеюсь, он не будет переживать, потому что это не первый проигрыш от дагестанского спортсмена», – цитирует Кокляева Sport24.

Смешанные боевые искусства «Продержаться не раунд, а подольше». Кокляев готовится к реваншу с Емельяненко 22/04/2020 В 13:32

В конце ноября 2019 года Емельяненко провел поединок по правилам бокса против Кокляева и выиграл нокаутом в первом раунде.

Ходили разговоры о том, что соперники могут провести второй бой в октагоне.

Емельяненко не помог даже лагерь Кадырова. Он будто жил в пузыре, а не готовился к Исмаилову

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства «Дай бог ему здоровья и до встречи в ринге». Кокляев прокомментировал арест Емельяненко 21/01/2020 В 23:51