Михаил Кокляев
Фото: Instagram
В октагон Михаил не спешит – готов драться только на ринге.
Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев заявил о желании провести второй боксерский поединок с представителем MMA Александром Емельяненко.
«У меня с Емельяненко свои счеты! Я реабилитирую плечо, оно намного лучше сейчас! Хочу ли я реванш? Конечно! По боксу, не надо ММА. Когда? Я думаю, торопиться не надо. Такие бои не должны превращаться в поток, который будет скучным. Людям нужны сериалы, пускай этот бой станет сериалом. Желаю Саше скорейшего восстановления. Надеюсь, он не будет переживать, потому что это не первый проигрыш от дагестанского спортсмена», – цитирует Кокляева Sport24.
«Продержаться не раунд, а подольше». Кокляев готовится к реваншу с Емельяненко
- В конце ноября 2019 года Емельяненко провел поединок по правилам бокса против Кокляева и выиграл нокаутом в первом раунде.
- Ходили разговоры о том, что соперники могут провести второй бой в октагоне.
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