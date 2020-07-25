Генри Сехудо
Фото: Getty Images
Американец запросил у Дэйны Уайта бой с Александром Волкановски.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, в мае объявивший о завершении карьеры, намекнул на возвращение в октагон.
33-летний американец отвечал на предложение другого бойца, Бена Аскрена, подраться с Александром Волкановски – обладателем пояса в полулегкой весовой категории.
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«Позволь мне сотворить историю, Дэйна Уайт. Обещаю, что сделаю полулегкий дивизион великим», – написал Сехудо.
- Сехудо был чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе.
- В легчайшем весе поясом владеет российский боец Петр Ян – они с Сехудо часто троллят друг друга и пока не встречались в октагоне.
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