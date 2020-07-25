Смешанные боевые искусства

Сехудо намекнул на возвращение в UFC – но не в дивизион Яна

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Генри Сехудо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Американец запросил у Дэйны Уайта бой с Александром Волкановски.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, в мае объявивший о завершении карьеры, намекнул на возвращение в октагон.

33-летний американец отвечал на предложение другого бойца, Бена Аскрена, подраться с Александром Волкановски – обладателем пояса в полулегкой весовой категории.

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«Позволь мне сотворить историю, Дэйна Уайт. Обещаю, что сделаю полулегкий дивизион великим», – написал Сехудо.

  • Сехудо был чемпионом в легчайшем и наилегчайшем весе.
  • В легчайшем весе поясом владеет российский боец Петр Ян – они с Сехудо часто троллят друг друга и пока не встречались в октагоне.

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