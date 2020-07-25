Сергей похвалил Исмаилова и высмеял бой Емельяненко против Кокляева.

Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказался о поединке Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова, в котором последний одержал убедительную победу техническим нокаутом.

«Дерьмо в проруби. Емельяненко – балабол. Умеет трепать только языком. А в клетке показал, на что способен сегодня. Емельяненко полностью деклассировали. Молодец, Мага! Он просто издевался над балаболом. Закат карьеры Емельяненко? Закат давно прошел. У него рассвет был в середине 2000-х. Просто давали каких-то непонятных пассажиров, мог со штангистами драться, а с нормальными бойцами шансов нет.

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Одна работа сейчас остается у Саши – в стриптиз идти. Больше никаких вариантов. Ну или дальше бухать, стариков бить», – заявил Харитонов. Слова Сергея приводит «Чемпионат».

Емельяненко потерпел восьмое поражение в 37 боях, на счету Исмаилова 18 боев, 14 побед, три поражения и один ничейный результат.

В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

Емельяненко надо завершать карьеру. Но он и дальше будет получать по морде

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