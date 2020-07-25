Возможно, вы не знали, но Макгрегор в юности профессионально занимался футболом.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор записал ответное видео для капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Макгрегор показал, как он забивает мячи и стучит по штангам, играя в футбол со своими друзьями. «Что думаешь, Серхио?» – подписал ирландец видео.

Смешанные боевые искусства Конор снял видео с пляжа, на котором он курит. И, кажется, это не табак 20/07/2020 В 07:10

Ранее Рамос повторил фирменную походку ирландца на тренировке и тоже выложил видео

В юности Конор занимался футболом и выступал за клуб «Лудерс Селтик», а также болел за «Манчестер Юнайтед».

В начале июня бывший чемпион UFC в третий раз объявил о завершении карьеры.

Спарринг-партнер Конора – о наборе массы: «Ем задницу на завтрак, обед и ужин»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства Уайт: «Джонс считает, что должен получать столько же, сколько Хабиб и Конор» 10/07/2020 В 09:00