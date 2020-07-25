Смешанные боевые искусства

«Что думаешь, Серхио?» Конор ответил Рамосу роликом, где он точно кладет с левой

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Конор Макгрегор бьет по воротам

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 9 минут

Возможно, вы не знали, но Макгрегор в юности профессионально занимался футболом.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор записал ответное видео для капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

Макгрегор показал, как он забивает мячи и стучит по штангам, играя в футбол со своими друзьями. «Что думаешь, Серхио?» – подписал ирландец видео.

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  • Ранее Рамос повторил фирменную походку ирландца на тренировке и тоже выложил видео.
  • В юности Конор занимался футболом и выступал за клуб «Лудерс Селтик», а также болел за «Манчестер Юнайтед».
  • В начале июня бывший чемпион UFC в третий раз объявил о завершении карьеры.

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