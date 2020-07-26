Главная жара UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове».

Средневес Роберт Уиттакер стал победителем главного боя на турнире UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове».

Австралиец единогласным решением судей одолел Даррена Тилла из Англии, несмотря на то, что на протяжении всего боя работал вторым номером.

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В других важных боях Маурисиу Руа раздельным решением победил Антониу Рожериу Ногейру, а Фабрисио Вердум техническим нокаутом оказался сильнее Александра Густафссона, проведя болевой прием на руку.

Победа дала Уиттакеру возможность сразиться за титул в среднем весе. Соперником станет победитель боя Исраэль Адесанья – Пауло Коста.

Турнир стал третьим ивентом, проведенным на «Бойцовском острове».

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