Роберт Уиттакер – Даррен Тилл
Фото: Getty Images
Главная жара UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове».
Средневес Роберт Уиттакер стал победителем главного боя на турнире UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове».
Австралиец единогласным решением судей одолел Даррена Тилла из Англии, несмотря на то, что на протяжении всего боя работал вторым номером.
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В других важных боях Маурисиу Руа раздельным решением победил Антониу Рожериу Ногейру, а Фабрисио Вердум техническим нокаутом оказался сильнее Александра Густафссона, проведя болевой прием на руку.
- Победа дала Уиттакеру возможность сразиться за титул в среднем весе. Соперником станет победитель боя Исраэль Адесанья – Пауло Коста.
- Турнир стал третьим ивентом, проведенным на «Бойцовском острове».
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