Когда же у России будет третий чемпион?

Три российских бойца вышли в октагон турнира UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове».

Рамазан Эмеев бился против Никласа Штольце из Германии. Он доминировал в первых двух раундах, и эти моменты стали ключевыми – судьи отдали победу бойцу из России. Это его четвертый успех в UFC.

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Непобежденный в MMA Мовсар Евлоев отличился в бою с британцем Майком Гранди. Он нанес сопернику 60 ударов, сам пропустив всего 11, и единогласно получил победу. Судьи распределили голоса следующим образом: 29:28, 30:27, 30:27.

Успешную статистику подпортил Гаджимурад Антигулов. Уже на третьей минуте его соперник, Пол Крейг из Шотландии, стал автором технического нокаута.

Также на турнире выступил Хамзат Чимаев родом из Чечни, теперь представляющий Швецию. Он одолел британца Риса Макки.

В данный момент у России есть два чемпиона UFC: Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян.

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