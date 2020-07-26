Смешанные боевые искусства

Эмеев и Евлоев победили, Антигулов проиграл. Все результаты российских бойцов на UFC Fight Island 3

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Рамазан Эмеев – Никлас Штольце

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Когда же у России будет третий чемпион?

Три российских бойца вышли в октагон турнира UFC Fight Island 3 на «Бойцовском острове».

Рамазан Эмеев бился против Никласа Штольце из Германии. Он доминировал в первых двух раундах, и эти моменты стали ключевыми – судьи отдали победу бойцу из России. Это его четвертый успех в UFC.

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Непобежденный в MMA Мовсар Евлоев отличился в бою с британцем Майком Гранди. Он нанес сопернику 60 ударов, сам пропустив всего 11, и единогласно получил победу. Судьи распределили голоса следующим образом: 29:28, 30:27, 30:27.

Успешную статистику подпортил Гаджимурад Антигулов. Уже на третьей минуте его соперник, Пол Крейг из Шотландии, стал автором технического нокаута.

  • Также на турнире выступил Хамзат Чимаев родом из Чечни, теперь представляющий Швецию. Он одолел британца Риса Макки.
  • В данный момент у России есть два чемпиона UFC: Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян.

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