Хамзат Чимаев заявил о впечатляющих амбициях.

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, выиграл второй бой за 10 дней и пообещал возглавить рейтинг промоушна вне зависимости от весовых категорий.

«Мне нравится Хабиб. Его рекорд – 28-0, я считаю его лучшим бойцом мира, но очень скоро первым номером рейтинга P4P буду я. Скоро стану чемпионом. У меня восемь побед – я уничтожаю всех. В следующем поединке сделаю то же самое.

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Планирую забрать титул за один-два года и постараюсь сделать это как можно быстрее. Ясно, что это не кино про Рокки Бальбоа, и я не получу титульный бой после двух побед, но очень скоро я заберу чемпионский пояс», – заявил 26-летний Чимаев.

16 июля Чимаев победил Джона Филлипса, 26-го – Риса Макки.

В 2011 году боец попросил у Швеции политического убежища и стал представлять страну на международных соревнованиях.

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