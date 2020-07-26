Хамзат Чимаев
Фото: Getty Images
Хамзат Чимаев заявил о впечатляющих амбициях.
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, выиграл второй бой за 10 дней и пообещал возглавить рейтинг промоушна вне зависимости от весовых категорий.
«Мне нравится Хабиб. Его рекорд – 28-0, я считаю его лучшим бойцом мира, но очень скоро первым номером рейтинга P4P буду я. Скоро стану чемпионом. У меня восемь побед – я уничтожаю всех. В следующем поединке сделаю то же самое.
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Планирую забрать титул за один-два года и постараюсь сделать это как можно быстрее. Ясно, что это не кино про Рокки Бальбоа, и я не получу титульный бой после двух побед, но очень скоро я заберу чемпионский пояс», – заявил 26-летний Чимаев.
- 16 июля Чимаев победил Джона Филлипса, 26-го – Риса Макки.
- В 2011 году боец попросил у Швеции политического убежища и стал представлять страну на международных соревнованиях.
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