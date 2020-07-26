Боец никак не поможет отойти после болезненного развода.

Психолог Вероника Степанова, сестра экс-супруги российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко Ольги Гороховой, рассказала, что спортсмен до сих пор испытывает к бывшей жене сильные чувства.

«Оля встретила Сашу, у них началась очень-очень яркая, страстная, бурная любовь. Это была очень красивая такая история, лавстори. Они мгновенно родили ребенка, и все было прекрасно и замечательно. Что произошло и почему Саша впоследствии до сих пор себя так странно ведет? Он безумно любил и любит мою сестру. И в какой-то момент Саше то ли чуть пресытилось как-то это, захотелось ему чуть-чуть погулять. И он пошел чуть-чуть погулять. И если любая другая женщина отнесется к этому чуть-чуть погулять нормально (ну, подумаешь, пошел куда-то там, поплясал, чуть-чуть погулял, главное, чтобы шапку надел, что называется), то это только не про Олю. Она таких вещей не терпит.

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И его чуть-чуть погулять закончилось тем, что моя сестра мгновенно, просто молниеносно вышла замуж за другого человека и тут же родила еще одного ребенка. Соответственно, когда Саша пришел в себя от того, что вообще произошло, он не мог в это поверить. Он пытался ползать на коленках, какие-то бриллианты дарить. Его львиная гордость вообще как будто бы взорвала ему голову от того, что произошло. Он хотел все вернуть, а как это вернуть, он не понял. Не знаю, сколько лет уже прошло, сколько они уже не вместе. Они поддерживают дружеские отношения, у них общий ребенок. И он до сих пор не может прийти в себя.

Вот это разрушительное поведение – это какой-то крик отчаяния, какая-то попытка или уже убиться, или привлечь ее внимание, или как-то ее вернуть, но что-то сделать. Вот он не понимает, что ему сделать. Поэтому идет одна череда за другой этих хулиганских выходок», – заявила Степанова на своем ютьюб-канале.

Емельяненко и Горохова развелись в 2011 году, у них есть общая дочь Полина, которая проживает с матерью. Сейчас дочке 13 лет.

24 июля Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову в поединке, который прошел в рамках турнира ACA 107.

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