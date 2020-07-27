Чемпион UFC сохранит наследие наставника.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Дагестана и пообещал реализовать планы покойного отца Абдулманапа по строительству спортивных объектов в регионе.

«У нас есть поручение президента и долг памяти Абдулманапа Нурмагомедова, которого мы все безмерно уважали и ценили, он был моим советником, много помогал, поддерживал. Думаю, каждый понимает меру служебной и нравственной ответственности, но работать над этими проектами – это еще и дело чести», – цитирует ТАСС главу региона Владимира Васильева.

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«Хотел бы всех поприветствовать и поблагодарить за уважительное и доверительное отношение к моему отцу. У него было очень много планов, я считаю своим долгом довести их до конца», – приводит источник слова Хабиба.

В частности, речь идет о строительстве спортивного комплекса и центра спортивной подготовки по единоборствам.

Нурмагомедов-старший скончался 3 июля в 57-летнем возрасте. Он перенес коронавирус, но причинами смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

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