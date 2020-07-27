В UFC серьезный скандал.

Франсиско Триналдо победил Джая Герберта досрочным решением на ивенте UFC.

41-летний бразилец Триналдо уступал молодому оппоненту большую часть поединка, и на финальный раунд вышел с пониманием того, что сможет победить только досрочно. В одном из эпизодов он поймал раскрывшегося соперника и мощнейшим панчем с левой отправил того в нокдаун.

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Герберт упал на настил, явно не ориентируясь в пространстве, но закрыл корпус рукой и коленом – рефери Херб Дин посчитал, что Джай может вернуться в бой. Франсиско явно ожидал досрочного решения и только после паузы нанес сопернику несколько тяжелых ударов в голову – в этот момент судья остановил бой. В отрывке телетрансляции слышно, как комментатор и бывший боец UFC Дэн Харди кричит с призывом остановить поединок.

После боя судья и работник ESPN выяснили отношения у октагона. «Ты делай свою работу, а я буду делать свою», – выдал Харди в адрес Дина.

Через несколько часов после ивента рефери высказал позицию в инстаграме. «Есть два человека, которые уполномочены давать мне такого рода советы и кричать: «Останови бой». У нас есть врач в октагоне, который знает больше о человеческом теле, чем я. Он здесь, чтобы дать мне совет. Еще есть угол бойца. Они тренируют спортсмена и знают о нем больше, чем я. После боя я спросил врача, который ответил: «Нет, этот бой был в порядке. Ты отлично справлялся со всем, что происходило». Я спросил инспекторов, которые отвечали за угол проигравшего. Они сказали: «Нет. Никто из его команды не кричал с призывом остановить бой».

Это значит, что крикнул кто-то другой. Это очень опасная вещь. Если вы надеваете костюм Супермена и считаете, что вы самый умный, умнее, чем врач, умнее, чем тот, кто работает с парнем, и умнее, чем рефери – есть шанс, что вы окажете бойцу медвежью услугу».

Дин работал на поединке Нурмагомедов – Макгрегор.

Статистика Триналдо – 26-7. Цифры Герберта – 10-2. Это был его первый поединок в UFC.

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