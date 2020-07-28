Смешанные боевые искусства

«Сделаю для Хабиба все». Уайт организует Нурмагомедову прощальный бой с Сен-Пьером

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Россиянин может уйти красиво.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что готов организовать для Хабиба Нурмагомедова прощальный бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Отец Нурмагомедова Абдулманап говорил о планах Хабиба закончить карьеру после 30 побед подряд, и агент бойца Али Абдель-Азиз недавно подтвердил желание клиента. У Уайта спросили, какие два боя он организовал бы для россиянина на месте его представителя. «У него есть бой с Гэтжи, это официально состоится. А дальше – не знаю, без понятия. В конце концов, бой с Конором Макгрегором. Я знаю, что Конор хотел этого со времен их первого поединка. Это неплохой бой, чтобы его устроить, но я не знаю. Посмотрим, что в итоге случится.

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Соглашусь ли я, если Хабиб подойдет ко мне и скажет, что хочет завершить карьеру поединком с Сен-Пьером? Конечно. Этот парень был великолепен для организации, великолепен для спорта. Мне очень нравится Хабиб. Я бы сделал все, чего пожелает Хабиб», – рассказал Дэйна ESPN.

  • Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.
  • Канадец брал пояс UFC в среднем и полусреднем весе.

Хабиб отметился в инстаграме впервые после смерти отца. Его пост – об Абдулманапе

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