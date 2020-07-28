Хамзат Чимаев
Фото: Getty Images
Хамзат Чимаев предпочитает ковать, пока горячо.
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий за Швецию, выиграл второй бой за 10 дней и будет драться снова уже на следующем номерном ивенте промоушна.
Чимаев дебютировал в UFC только 15 июля, но уже установил рекорд организации – так быстро два поединка подряд не выигрывал никто. Хамзат не хочет останавливаться – сразу после второй победы он написал твит в адрес Дэйны Уайта с призывом дать ему еще один поединок.
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Как сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Иол, босс прислушался к желанию бойца: «Только что говорил с Уайтом. Он сказал, что Чимаев – «особенный» и хочет снова драться 15 августа на UFC252. Он сказал, что организует это».
- 16 июля Чимаев победил Джона Филлипса, 26-го – Риса Макки.
- В 2011 году боец попросил у Швеции политического убежища и стал представлять страну на международных соревнованиях.
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