Алексей Олейник
Фото: Getty Images
Поединок уже скоро – 8 августа.
Российский представитель MMA Алексей Олейник подерется с американцем Дерриком Льюисом в главном бою ивента UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе.
Промоушн объявил о статусе поединка в твиттере – и выкатил пафосную афишу к центральному событию ивента, который состоится 8 августа.
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- В последнем бою 43-летний спортсмен нанес поражение бразильцу Фабрисио Вердуму.
- Статистика Алексея – 59-13-1.
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