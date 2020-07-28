Смешанные боевые искусства

Олейник подерется в главном бою ивента UFC в Лас-Вегасе

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Алексей Олейник

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 5 минут

Поединок уже скоро – 8 августа.

Российский представитель MMA Алексей Олейник подерется с американцем Дерриком Льюисом в главном бою ивента UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе.

Промоушн объявил о статусе поединка в твиттере – и выкатил пафосную афишу к центральному событию ивента, который состоится 8 августа.

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