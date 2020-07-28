Американец эксплуатирует одну и ту же шутку.

Боец UFC Алджамейн Стерлинг подколол российского чемпиона промоушна в легчайшем весе Петра Яна.

Стерлинг выложил в инстаграм фейковую рекламную афишу, которая гласит: «Приобрети собственного картонного чемпиона (настоящий чемпион не включен в стоимость)». «Петр Ян не подходит на роль чемпиона», – иронично подписал пост боец. Он использовал фразеологизм «cut out to be», который в дословном переводе значил бы «вырезан чтобы быть».

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Это не первый подкол Алджамейна – он не отличается оригинальностью.

В начале июля Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом промоушна в легчайшем весе.

На счету Яна 15 побед и 1 поражение.

У Стерлинга 19 побед и 3 поражения в ММА.

Петр Ян дьявольски хорош. Изуродовал Алдо и стал чемпионом UFC, но дальше будет сложнее

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