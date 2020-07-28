Хамзат ответил постом, где он проводит удушающий.

Бывший боец MMA Конор Макгрегор отметился оскорбительным комментарием в инстаграме бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Крысиная губа», – написал Макгрегор под одним из постов Чимаева, но позже удалил комментарий.

Смешанные боевые искусства Конор снял видео с пляжа, на котором он курит. И, кажется, это не табак 20/07/2020 В 07:10

Чеченец Чимаев, выступающий за Швецию, ответил ирландцу постом, где проводит удушающий прием. Хамзат намекнул на то, что Конор неоднократно проигрывал таким образом, в том числе в знаменитом поединке против Хабиба Нурмагомедова.

Чимаев дебютировал в UFC в июле этого года, на его счету два поединка и две победы в промоушене.

В начале июня Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

«Что думаешь, Серхио?» Конор ответил Рамосу роликом, где он точно кладет с левой

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта 02/06/2020 В 08:30