Конор Макгрегор
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Хамзат ответил постом, где он проводит удушающий.
Бывший боец MMA Конор Макгрегор отметился оскорбительным комментарием в инстаграме бойца UFC Хамзата Чимаева.
«Крысиная губа», – написал Макгрегор под одним из постов Чимаева, но позже удалил комментарий.
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Чеченец Чимаев, выступающий за Швецию, ответил ирландцу постом, где проводит удушающий прием. Хамзат намекнул на то, что Конор неоднократно проигрывал таким образом, в том числе в знаменитом поединке против Хабиба Нурмагомедова.
- Чимаев дебютировал в UFC в июле этого года, на его счету два поединка и две победы в промоушене.
- В начале июня Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
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