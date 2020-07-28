Дэйна Уайт
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Место проведения турнира пока не уточняется.
Бой действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет в октябре, сообщил глава промоушна Дэйна Уайт.
«Бой состоится. Хабиб против Гэтжи – 24 октября. Хабибу было тяжело в последнее время из-за смерти отца, который был для него героем, они очень близко общались», – приводит слова Уайта РИА «Новости».
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При этом глава UFC не уточнил место проведения поединка. Ранее сообщалось, что он может состояться в сентябре в Абу-Даби.
- В ММА на счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения, его ровесник Нурмагомедов выиграл все 28 поединков.
- Гэтжи 9 мая в Джексонвилле (США) досрочно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе.
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