Смешанные боевые искусства

«Хабиб всегда в форме». Тактаров – о способности Нурмагомедова победить Гэтжи

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Олег Тактаров

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
8 минут назад

У Нурмагомедова хорошие шансы защитить пояс.

Бывший боец MMA Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«По-моему, бой Хабиб – Гэтжи выглядит логичным, как еще? Чемпион будет драться с претендентом и защищать титул. Сможет ли Хабиб после смерти отца подойти к бою в лучшей форме? Тут сложно комментировать, надо у него спрашивать.

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Я в его душу никогда не заглядывал, но Хабиб постоянно находится в форме, может быть, чуть лучше, чуть хуже, но он из спортсменов, которые постоянно в форме», – цитирует Тактарова Sport24.

  • 28 июля Дэйна Уайт объявил дату поединка Хабиба и Гэтжи. Бой пройдет 24 октября.
  • Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

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