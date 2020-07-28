Олег Тактаров
Фото: Instagram
У Нурмагомедова хорошие шансы защитить пояс.
Бывший боец MMA Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.
«По-моему, бой Хабиб – Гэтжи выглядит логичным, как еще? Чемпион будет драться с претендентом и защищать титул. Сможет ли Хабиб после смерти отца подойти к бою в лучшей форме? Тут сложно комментировать, надо у него спрашивать.
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Я в его душу никогда не заглядывал, но Хабиб постоянно находится в форме, может быть, чуть лучше, чуть хуже, но он из спортсменов, которые постоянно в форме», – цитирует Тактарова Sport24.
- 28 июля Дэйна Уайт объявил дату поединка Хабиба и Гэтжи. Бой пройдет 24 октября.
- Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе.
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