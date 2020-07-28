У Нурмагомедова хорошие шансы защитить пояс.

Бывший боец MMA Олег Тактаров поделился ожиданиями от поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«По-моему, бой Хабиб – Гэтжи выглядит логичным, как еще? Чемпион будет драться с претендентом и защищать титул. Сможет ли Хабиб после смерти отца подойти к бою в лучшей форме? Тут сложно комментировать, надо у него спрашивать.

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Я в его душу никогда не заглядывал, но Хабиб постоянно находится в форме, может быть, чуть лучше, чуть хуже, но он из спортсменов, которые постоянно в форме», – цитирует Тактарова Sport24.

28 июля Дэйна Уайт объявил дату поединка Хабиба и Гэтжи. Бой пройдет 24 октября.

Ранее Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

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