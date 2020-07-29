Жорж Сен-Пьер
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Бою века все-таки быть!
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что проведет бой против канадца Жоржа Сен-Пьера – экс-чемпиона в двух весовых категориях.
«В октябре – Джастин [Гэтжи], в апреле – Жорж Сен-Пьер», – написал 31-летний Нурмагомедов под постом комментатора UFC Джо Рогана.
Хабиб – Гэтжи
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2 ЧАСОВ НАЗАД
- Бой Хабиба против Гэтжи состоится 24 октября. Место проведения поединка еще не определено.
- Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019 года, но не раз говорил, что вернется в MMA ради боя с Нурмагомедовым.
- Хабиб выиграл все 28 боев в ММА.
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