Смешанные боевые искусства

Хабиб: «В октябре – Гэтжи, в апреле – Сен-Пьер»

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Жорж Сен-Пьер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
35 минут назад

Бою века все-таки быть!

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что проведет бой против канадца Жоржа Сен-Пьера – экс-чемпиона в двух весовых категориях.

«В октябре – Джастин [Гэтжи], в апреле – Жорж Сен-Пьер», – написал 31-летний Нурмагомедов под постом комментатора UFC Джо Рогана.

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2 ЧАСОВ НАЗАД
  • Бой Хабиба против Гэтжи состоится 24 октября. Место проведения поединка еще не определено.
  • Сен-Пьер завершил карьеру в феврале 2019 года, но не раз говорил, что вернется в MMA ради боя с Нурмагомедовым.
  • Хабиб выиграл все 28 боев в ММА.

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