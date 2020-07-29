Ветеран MMA не понимает, на что обиделся чемпион UFC в легком весе.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский ответил на оскорбление Петра Яна.

Ян выложил в сториз видео, на котором Орловский отвечает на вопрос подписчика о победе Петра в бою за титул. «Чистая шкура» – подписал легковесный чемпион слова Андрея. «Если у человека одна извилина... Пускай пишет то, что пишет. На каждый роток не накинешь платок. Каждый волен говорить и думать то, что он считает нужным. Я же ничего плохого не сказал про Яна. Такими заявлениями бросаться, как он бросается... Это, мягко говоря, неумно.

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Как я могу принизить человека, если он выиграл чемпионский пояс UFC? Как? Может, я чего-то не понимаю? Факт остается фактом: как бы к нему ни относились, он сейчас является чемпионом UFC в легчайшем весе», – рассказал Орловский ютьюб-каналу Александра Лютикова.

12 июля Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над экс-чемпионом промоушна в полулегком весе Жозе Алду и завоевал титул.

Ян заявил, что проведет следующий бой осенью 2020 года.

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