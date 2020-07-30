Смешанные боевые искусства

Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб нацелен на стату 30-0»

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через минута

Сначала Гэтжи, а потом Сен-Пьер.

Али Абдель-Азиз, менеджер бойцов UFC Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, рассказал, что для него означает очный поединок спортсменов.

«Два выдающихся атлета, две выдающихся личности. Люблю обоих. Такое бывало. Генри Сехудо дрался с Марлоном Мораесом. Я был в стороне. Камару Усман будет драться с Гилбертом Бернсом. Я тоже буду в стороне. Это два чемпиона, они объединят титулы и определят победителя. Печально, что один проиграет, но это часть спорта.

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Джастин – это очень тяжелый вызов. Бой будет невероятным. Хабиб не бросал зал, он тренировался и сфокусирован, как никогда сфокусирован. Он нацелен на результат 30-0. Так он и сделает», – цитирует Абдель-Азиза Allboxing со ссылкой на South China Morning Post.

  • Статистика 31-летнего Нурмагомедова до боя с Гэтжи – 28 побед и ноль поражений.
  • Бой против Гэтжи состоится 24 октября.
  • Также Хабиб анонсировал, что в апреле 2021-го подерется с Жоржем Сен-Пьером.

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