У Федора Емельяненко был легендарный бой с огромным корейцем. Выглядит круто, но соперник – дно

Зато с увлекательной биографией.

Недавно Магомед Исмаилов отлупил Александра Емельяненко, который весил на 22,5 кг больше. «Меня всегда восхищали Тайсон и Федор, побеждавшие больших бойцов», – признался вдохновленный Мага незадолго до махача в Сочи. Так Исмаилов сформулировал одну из причин культа вокруг Емельяненко-старшего: в нулевых он действительно гасил гигантских оппонентов – и это смотрелось фантастически.

У Федора есть три знаменитых боя с великанами. В 2002-м Последний Император единогласным решением вынес 212-сантиметрового кикбоксера Сэмми Схилта. Три года спустя Емельяненко за 26 секунд уложил 185-килограммового бразильца Зулузиньо: тот со временем опустился настолько, что участвовал в битве пощечин у Амирана Сардарова.

Смешанные боевые искусства Боец из России Валиев не выступит на UFC Fight Night 173 из-за проблем с визой ЧАС НАЗАД

Но самый эпичный выход Федора против громадного соперника случился в последний день 2007 года, когда Последний Император сокрушил Хонман Чоя.

Тот бой до сих пор набирает сотни тысяч просмотров на ютьюбе – его удаляют и перезаливают, но каждый раз находятся люди, которых шокирует исход этой разборки. Русский мужик обычного роста едва доставал до плеча Хонмана: если поставить ролик на стоп-кадр и показать его далекому от ММА человеку, тот обязательно скажет, что кореец ушатает Емельяненко одним ударом. Или просто плюхнется на Федора и элементарно раздавит.

Хонман Чой и Федор Емельяненко Фото: Eurosport

В принципе, у корейца и была такая тактика: навалиться и лупить. Пару раз на Последнего Императора все же опускались кувалды Хонмана, но хладнокровный Федор вообще не чувствовал урона. Бой длился меньше двух минут – русский боец оформил рычаг локтя, и здоровяк постучал. Опять же, для тех, кто не интересуется смешанными единоборствами, такая победа выглядит предельно впечатляюще. Но важно понимать: Емельяненко красиво деклассировал дылду, который не попала бы даже в прелимы самого хилого турнира UFC.

У Хонман Чоя не было ничего, кроме габаритов. Он с детства страдал из-за акромегалии – болезни, когда кости растут абсолютно неконтролируемо. В итоге Хонман вымахал до 218 сантиметров, набрал 160-165 килограммов массы и пошел рубиться в кикбоксинг. Там получалось более-менее прилично, а главным хайлайтом стала спорная победа над таким же Гулливером Сэмми Схилтом. После нее Хонмана зауважали и прозвали Техногигантом – он всегда праздновал победы под характерную музычку.

Затем корейцу захотелось борьбы, и он шагнул в ММА. В дебютном бою за 16 секунд угробил телеведущего Бобби Ологуна, тут же попал в заголовки, а потом как раз уступил Федору. Нормально вернуться так и не получилось: в ММА Хонман Чой выхватил от Мирко Крокопа и постепенно ушел обратно в кикбоксинг. Там его карьера могла сложиться и получше, но акромегалия давала серьезные осложнения. Например, у Чоя находили доброкачественную опухоль мозга (из-за этого даже сорвался один бой), а еще не взяли в корейскую армию – помешали проблемы с глазами.

На рубеже нулевых и десятых боец занялся медийностью: читал рэпчик в дуэте «Красавица и чудовище», снимался в сериалах, набивал татухи (имя Чой на английском) и почти забыл о спорте. Про поражение от Емельяненко он публично вспоминал всего один раз, еще в 2009-м. «Я хочу опять драться с Федором – в последнем бою я был плохо подготовлен. Я недоволен результатом, я знаю, что если достаточно подготовлюсь, то могу его победить», – уверял Чой. Конечно же, второго шанса бойцу никто не дал.

Хонман Чой Фото: Getty Images

Пять лет назад Хонмана утомили съемки и концерты, и он опять пошел в кикбоксинг. Кажется, зря: в 2019-м Техногиганта унизили так, что он уже вряд ли вернется в клетку.

Чой считался фаворитом в кикбоксерской дуэли с венгром-ноунеймом Давидом Михайловым – по габаритам этот боец был даже меньше, чем Емельяненко в 2007-м. Но Давид размотал Чоя всего за 49 секунд – беспомощный Хонман буквально стек на пол в лучших традициях Михаила Кокляева. Так сеульские зрители увидели реальное уничтожение корейского великана. После такого уже не поднимаются.

Понятно, что праймовый Чой был чуть посильнее своей 39-летней версии, но важно понимать: 13 лет назад армбар Федора Емельяненко защелкнулся на очень посредственном бойце. Это было классическое японское шоу – странное, в меру зрелищное, но максимально предсказуемое и нелепое. И по этой победе уж точно не стоит судить о величии Федора: у него случались гораздо более мощные триумфы.

Подписывайся на великий телеграм-канал Павла Городницкого

Другие материалы о Федоре Емельяненко:

«Федор Емельяненко разбил мне сердце». Великий боец, которого остановил только инсульт

Федор Емельяненко завершил карьеру, но вернулся через 3 года. Вряд ли из-за любви к ММА

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства Шведский чеченец Чимаев бросил вызов Макгрегору, и Конор согласился на бой 4 ЧАСОВ НАЗАД